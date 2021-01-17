Maraşlı 2. bölüm izle Pazartesi, 2. bölüm Maraşlı ATV yeni bölüm izle kesintisiz full izle tek parça

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı 2. bölüm ne zamani, Maraşlı yeni bölüm izle izleyiciler tarafından şimdiden merak ediliyor! Maraşlı dizisi konusu, Maraşlı yeni bölüm izle, Maraşlı son bölüm izle, Maraşlı ATV canlı izle, Maraşlı 1. bölüm tek parça full, Maraşlı oyuncuları kimdir? detayları haberimizde yer alıyor.

17 Ocak 2021 13:12
Maraşlı 2. bölüm izle Pazartesi, 2. bölüm Maraşlı ATV yeni bölüm izle kesintisiz full izle tek parça
Maraşlı dizisi ATV'nin en çok dikkat çeken yapımlarından biiiri oldu ve yeni bölümü canlı izle olarak merakla bekleniyor. Vatandaşlar ilk bölümü heyecanla beklerken Maraşlı yeni bölüm her hafta Pazartesi olduğunu öğrendi. Her Pazartesi günleri olduğu gibi Maraşlı bu Pazartesi günü de ekranlarda olacak. 18 Ocak Pazartesi Maraşlı dizisi ile ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm bilgiler burada.

Maraşlı dizisi yeni bölümü 18 Ocak 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 20:00'de ATV televizyon kanalında yayınlanıyor.

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MARAŞLI 2. BÖLÜM İZLE KONUSU, MARAŞLI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

MARAŞLI 1. SEZON 1. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI BAŞROL

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

MARAŞLI 1. BÖLÜM YOUTUBE TEK PARÇA İZLE


MARAŞLI KONUSU NEDİR, MARAŞLI ÖZET

Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir...

MARAŞLI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE



Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR, MARAŞLI ÇEKİLDİĞİ YER

atv dizisi Maraşlı bugüne kadar Kahramanmaraş şehrinde çekildiği düşünülüyordu ancak gerçek bilgilere ulaşıldı. Maraşlı dizisi İstanbul'da çekiliyor ve İstanbul'un tarihi yerleri Galata Kulesi, Beyazıt gibi yerlerde çekimi yapılıyor.

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