Maral Büyüksaraç kimdir, kaç yaşındadır? Maral Büyüksaraç nerelidir, oynadı diziler hangileridir?

Son günlerin konuşulan ismi Maral Büyüksaraç hakkında bilmeniz gerekenler! Maral Büyüksaraç kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

15 Ocak 2019 04:27
Maral Büyüksaraç kimdir, kaç yaşındadır? Maral Büyüksaraç nerelidir, oynadı diziler hangileridir?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar eşine Instagram'dan mesaj atan oyuncu Maral Büyüksaraç'ı ifşa etti. Oyuncu Maral Büyüksaraç, Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'a Instagramdan attığı fotoğraf ile gündeme geldi. Peki Meral Büyüksaraç kimdir?
MARAL BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

Maral Büyüksaraç (d. 28 aralık 1996, Muğla), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Maral Büyüksaraç, emekli büyükelçi ve eski siyaset adamı Olgun Büyüksaraç'ın oğlu Mazhar Büyüksaraç'ın torunudur. Mete Büyüksaraç'ın kızıdır.

Annesi Alman asıllı piyanist olduğu için çocukluğunu İtalya, Almanya ve ABD gibi yabancı ülkelerde geçirdi. İl ve orta öğrenimini Cihangir'de tamamlayan Maral Büyüksaraç, liseyi Beyoğlu Lise'sinde tamamlamıştır.

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü okumaktadır. New York'taki EC dil okulunu bitirdi ve ayrıca Mannes Müzik Koleji'nde (Mannes College The New School for Music) eğitim gördü. 1996 yılında Umur Bugay imzalı Bizimkiler dizisiyle televizyon dünyasına giriş yaptı, ayrıca birçok tiyatro oyunu ve reklam filminde oynadı.



Daha sonra Kenter Tiyatrosunda oyunculuğa, Şerif Gören'in Ay Büyürken Uyuyamam filmindeki rolüyle de sinemaya adım atan Büyüksaraç, bir televizyon kanalında yayınlanan Lazutlar'da rol aldı.

2011 yapımı Ay Büyürken Uyuyamam filmiyle 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Televizyon Ödülleri Gecesinde Cahide Sonku Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü 15 yaşında Meral Okay'ın elinden alan oyuncu, aynı filmle Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türkan Şoray Geleceğin ve Şimdinin En iyi Oyuncusu ödülünüde Türkan Şoray'ın elinden almıştır.

Özgecan Aslan cinayetinin beyazperdeye taşındığı, Antalya Film Festivali'ne aday olan 'Faint Sound' filminde Özgecan Aslan'ı oyuncu Maral Büyüksaraç canlandırmıştır.

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