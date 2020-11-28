'Maradona'ya yakın olmak için ölmeye hazırım'

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın çocukluk arkadaşı ve kapı komşusu Norberto Fernandez, Maradona'nın ölümü sebebiyle derin üzüntü duyduğunu belirterek "Ben Diego'yu aklımda, kalbimde taşıyorum ve en büyük futbolcu her zaman Maradona olacak." dedi.



Fernandez, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, halkın gelir seviyesinin son derece düşük olduğu Buenos Aires eyaletinin Villa Fiorita isimli kentinde, Maradona'nın dünyaya geldiği evin önünde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Maradona ile aynı mahallede büyüyen Fernandez, çocukluklarında misket, topaç ve kelebek avlamak gibi eskilerin oyunlarını oynadıklarını söyledi.



Fernandez, ünlü olduktan sonra Maradona ile uzun süre irtibatı kaybetmediklerini belirterek, "Onunla 1998'e kadar telefonla görüşmeye devam ettim daha sonra onun bazı problemleri baş gösterdi ve telefonlarını değiştirdiği için teması kaybettim." dedi.



Maradona'nın ölüm haberine çok üzüldüğünü ifade eden Fernandez, şöyle devam etti:



"Çok üzülüyorum çünkü onu en son 2005'te gördüm, o tarihten sonra şahsi olarak göremedim. Çocukluğumuzdan beri onunla görüştüğümde bana hep saygılı davranırdı. Ünlü olduğunda beni bu mahalleden çıkarmak istedi. Bana 'Gel, sadece anne babamı taşımak için bile olsa şoför olarak çalış' diyordu. O, benim de Fiorito'dan çıkmamı istiyordu."



- "Ona yakın olmak için ölmeyi tercih ederim"



Fernandez, Maradona ile aralarındaki bağın kopmadığına dikkati çekerek, "Biliyorum kulağa kötü geliyor ama ona yakın olmak için ölmeyi tercih ederim. Son zamanlarda ona yakın olamadım çünkü onun buraya gelişi, Fiorito'ya bir dünya insanın gelmesi demekti." diye konuştu.



Maradona'nın büyük sıkıntılar çektiğini belirten Fernandez, şunları kaydetti:



"Diego'nun sözlerini tekrar etmek istiyorum; 'Futbol, dünyadaki en iyi spordur, futbol topu kirlenmez de pislenmez de. Ben kişilik olarak bir örnek değilim ama futbolcu olarak bir örneğim, bana bu çerçeveden bakın, karakterime değil.' O, olduğu gibiydi ve gitti. Futbolcu olarak en büyük olarak kalacak. Ben Diego'yu aklımda, kalbimde taşıyorum ve en büyük futbolcu her zaman Maradona olacak."



