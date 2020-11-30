Maradona'nın vefatı için soruşturma!

Arjantinli efsane Maradona'nın ölümü tüm dünyada hüzün yarattı. Hayatı gibi vefatı da olaylı olan Maradona için yeni soruşturma açıldı.



60 yaşında hayatını kaybeden efsanenin doktoru, soruşturma altına alındı. Arjantin'de yetkililer Maradona'nın doktorunun tıbbi dosyalarına el koydu.



"YARDIMA İHTİYACI VARDI"



Doktor Leopoldo Luque açıklamasında; "Yetkililer bütün klinik dosyaları aldı. Ölümünde tıbbi bir hata yapılmadı. Diego'nun yardıma ihtiyacı vardı ve yapabileceğimin en iyisini yaptım." dedi.



Savcılık soruşturmanın neden yapıldığını açıklamadı. Maradona'nın avukatı Matias Moria, futbol efsanesinin vefatının araştırılmasını istediklerini söyledi ve acil servislerin müdahalede geç kalmasını eleştirdi.



Twitter'da paylaşım yapan avukat; "Ambulansın gelmesi yarım saatten fazla sürdü. Bu büyük aptallık." yazdı.



