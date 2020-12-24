Maradona'nın otopsisinde yasaklı madde yok

25 Kasım'da hayata veda eden Diego Armando Maradona'nın otopsisinde herhangi alkol veya uyuşturucuya dair bir maddeye rastlanmadığı ancak yeni bir tetkik daha yapılacağı belirtildi.



Maradona'nın ölmeden önce geçirdiği beyin operasyonu öncesi ve sonrasında kullandığı bazı ilaçların kalp yetmezliği yapabileceği endişesi taşıyan uzmanların bir heyet oluşturarak tetkik yapacakları öğrenildi. Bu şekilde Maradona'nın ölümüne sebep olabilecek herhangi bir unsurun olup olmadığı anlaşılacak ve vefat nedeninin doğal nedenlerden olup olmayacağı netlik kazanacak.



Öte yandan Maradona'nın kızı Giannina, kişisel twitter adresinde yaptığı paylaşımda babasının yasaklı maddeler nedeniyle hayatını kaybettiğini düşünenlerin olduğunu belirterek, "Bazı alçaklar otopsinin yasaklı maddeleri ortaya çıkaracağını düşünüyor. Ben doktor değilim ama ölmeden önce yüzünde çok şişlik vardı. Sesi bir robot gibiydi ve başka biri gibiydi" sözlerini kullandı.



