Maradona'nın mezarından çıkarılmasını istediler!

Arjantin'de Santiago Lara adındaki genç, Maradona'nın öz babası olduğunu iddaa ederek DNA örneği alınmasını istedi.



19 yaşındaki genç, avukatıyla iletişime geçerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanenin mezarının açılması için işlem başlatmasını istedi.



6 YILDIR PEŞİNDE



Santiago Lara'nın annesi 23 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. İlk olarak 13 yaşındayken Maradona ile olan fotoğrafını gören Lara, o günden beri bu durum için mücadele ediyor.



19 yaşındaki genç katıldığı TV programında; "Sadece kim olduğumu bilmek istiyorum. İşin mali tarafı benim için önemli değil. Arjantin'de kargaşa çıkacağını biliyorum ama bana DNA'yı kim verecek?" dedi.



Diego Maradona, 25 Kasım günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata veda etmişti.



