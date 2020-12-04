Maradona'nın forması için açıklama: 'Satılık değil!'

İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncularından Steve Hodge, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Arjantin maçında Maradona'dan aldığı forma için konuştu.



Hodge, Diego Maradona'nın yıldızlaştığı maçın ardından formasını Arjantinli efsane ile değiştirdi.



Maradona, söz konusu maçta tartışmalı 'Tanrı'nın eli' golünün yanı sıra, yüzyılın golü olarak seçilen inanılmaz bir gole imza atmıştı.



"MANEVİ BİR DEĞERİ VAR"



58 yaşındaki Hodge açıklamasında; "34 yıldır forma bende ve hiç satmayı düşünmedim. Bu formanın inanılmaz bir manevi değeri var. İnsanlar sürekli beni arıyor veya kapıma kadar geliyor. İnternette formayı satmaya çalıştığıma dair şeyler gördüm. Bu büyük bir saygısızlık. Ben formayı satmaya çalışmadım ve satmayacağım." dedi.



Hodge, Maradona'nın yüzyılının golü sırasında onu umutsuzca takip eden İngiliz milli oyunculardan birisiydi.



"CİĞERİMDE HAVA YOKTU"



Orta saha oyuncusu Hodge golle ilgili; "İnsanlar bana neden geriye koşmadığımı soruyor. Maçta 1 saat geçmişti ve sahanın rakım seviyesi binlerin üzerindeydi. Eğer bu durumdaysanız, inanın bana isteseniz de geriye koşamazsınız. Ciğerimde hiç hava kalmamıştı." açıklamasında bulundu.



ABD'deki spor hatıraları uzmanları, söz konusu formaya 2 milyon dolar civarında değer biçiyor.



