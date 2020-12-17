Maradona'nın cenazesi DNA testi nedeniyle yakılamadı

Diego Maradona'nın vefatının ardından ortaya çıkan 6 kişi öz çocukları olduğu iddiasıyla mahkemeleri sürdürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Maradona'nın cenazesi DNA testi nedeniyle yakılamadı
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17 Aralık 2020 20:14
Diego Armanda Maradona, 60 yaşında hayata veda etti. Vefatının ardından 6 kişinin öz çocuk olduğu iddiasıyla dava açması üzerine Maradona'nın cenazesi yakılamadı.

Buenos Aires mahkemesi, verdiği kararla DNA testi gerekebileceği için efsane futbolcunun bedeninin yakılmamasına karar verdi.

AVUKATININ 'DNA' İDDİASI

Maradona'nın avukatı, efsane Arjantinli'nin DNA örneklerinin çoktan alındığını fakat yine de bedenin yakılmasına izin verilmediğini belirtti.

6 kişinin öz çocuk olma iddiası üzerine açtığı dava, bir süre daha sürecek gibi görünüyor.



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