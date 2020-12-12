Maradona'nın 16 varisi 37 milyonun peşinde

25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın mirasına yönelik hak iddia eden toplam 16 kişi hukuk savaşına başlamaya hazırlanıyor.



5'i kabul ettiği kendi çocuğu, 7'si herkesçe bilinmeyen çocuğu olmak üzere toplam 16 kişi Maradona'nın 37 milyon sterlinlik mirasından pay alabilmek için hukuk mücadelesi verecek. Geçmişte de sıklıkla Maradona'dan çocuğu olduğunu iddia eden kadınların yanı sıra tek başına Arjantinli yıldızın çocuğu olduğunu iddia eden kişilerin tamamının miras sürecinde ortaya çıkması bekleniyor.



Zaman zaman parasız kaldığı iddia edilse bile Maradona'nın İsviçre, Dubai ve Buenos Aires'te servet biriktirdiği ve ayrıca gayrimenkulleri olduğu söylenmişti.



Maradona ve varisleri arasındaki mal paylaşımının aylar, belki de yıllarca süreceği tahmin ediliyor.



