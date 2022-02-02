Maradona'nın evi yıkılıyor!

Dünya futbolunun efsanesi Maradona'nın vefatının ardından mirasçıları arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.



En sonunda ortalık fena karıştı. Mirasçılar, Maradona'nın uzun seneler geçirdiği Arjantin Villa Devoto'daki evinin korunması konusunda ilerleme sağlayamadı.



Bunun üzerine konut satışa çıktı. Arjantin basınındaki haberlere göre; yeni alıcı bu evi yıkarak yerine yenilerini yapacak.



Ayrıca araziye otopark da eklenecek. Arjantin halkı, bu yüzden mirasçılara ateş püskürüyor. Maradona'nın bazı mülkleri koruma altına alınmıştı. Ancak yaşanan son gelişme, hayranlarını bir hayli üzdü.





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