Maradona neden kollarına aynı 2 saati takıyordu?

25 Kasım'da hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın yıllardır kollarına aynı model 2 farklı saat takmasının nedeni uzun süre merak edildi.Arjantinli efsanenin aynı modelden 2 saati kollarına takmasının 2 nedeni var. Maradona'ya yakın kaynakların anlattığına göre nedenlerin ilki, adına özel tasarım olarak yapılan bu saatlerin sponsorluklarını tanıtmak için geliştirdiği fikir olarak açıklanıyor. Bir diğer nedenin ise özellikle ülke dışında olduğunda saatlerin birinde ülkesi Arjantin'in, diğerinde ise bulunduğu ülkenin yerel saatinin ayarlanmış olduğu bilgisi veriliyor.2004 yılında dünyaca ünlü bir saat markası ile sponsorluk anlaşması yapan Maradona'nın bu yıldan vefat edene kadar kollarına aynı 2 saati taktığı biliniyor.