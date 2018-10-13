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Maradona: "Messi, maçtan önce 20 kez tuvalete gidiyor"

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Lionel Messi hakkında oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Maradona: 'Messi, maçtan önce 20 kez tuvalete gidiyor'
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13 Ekim 2018 14:06
Futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Lionel Messi hakkında oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

İnsanların artık Messi'den lider gibi davranmasını beklememesi gerektiğini ifade eden Maradona, "Leo Messi harika bir futbolcu ancak o bunu anlayamıyor. Harika bir oyuncu, Cristiano ile beraber dünyanın en iyisi ancak Barcelona'daki Messi ile Arjantin'deki Messi başka kişiler" dedi.

Messi için; "Maçtan önce 20 kez tuvalete giden bir futbolcu lider olamaz" diyen Maradona, "Messi lider bir oyuncu değil, maçtan önce 20 kez tuvalete gidiyor ve bunu yapan futbolcudan insanların lider olmasını beklemeleri anlamsız. Messi üzerindeki "lider" baskısı onu olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar artık Messi'ye tanrı muammelesi yapmaktan vazgeçmeli, bıraksınlar Messi Messi olarak kalsın" şeklinde konuştu.

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