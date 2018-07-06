Maradona: "Iniesta, bir Xavi değil"

Diego Armando Maradona, İspanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini yorumladı.

Maradona, İspanya Milli Takımı hakkında konuştu

İspanya'nın 2018 Dünya Kupası'ndan elenmesine birçok insan tepki gönserdi.

Bu olaya tepki gösterenlerden biri Arjantin televizyonuna Rusya-İspanya karşılaşmasını değerlendiren, Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona oldu.

Karşılaşma hakkında ilginç yorumlarda bulunan Maradona, "İspanya, İspanya gibi oynadı, ama ileriye yönelik bir oyundan ve yaratıcılıktan yoksundu. Xavi gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bugün, Xavi Hernandez'in yokluğu her zamandan fazla hissedildi. Iniesta orta sahada onun kadar pozisyon yaratamıyor. Şu anki takımda son pasları verme ve pozisyon yaratma sorumluluğu Isco da, o çok hareket eden dinamik bir oyun sergiledi ama bu oyunuyla hiçbir şey yaratamadı." ifadelerinde bulundu.

 

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06.07.2018
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12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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