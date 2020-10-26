Maradona: 'İngiltere'ye bir de sağ elimle atmak isterdim'

Diego Armando Maradona, olağan üstü kariyerine 2 Dünya Kupası sığdırdı.



Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında sayılan Arjantinli'nin saha içinde en çok hatırlanan anlarından birisi ise, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı elle attığı goldü.



"SAĞ ELİMLE ATMAK İSTERDİM"



Arjantinli efsane France Football'a verdiği röportajda o gol için; "İngiltere'ye bir de sağ elimle gol atmanın hayalini kuruyorum. (Gülüyor)" dedi.



Messi ve Ronaldo tartışmaları hakkında da konuşan Maradona; "Benim için Messi ve Ronaldo, diğerlerinin çok üstünde. Kimsenin onlara yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Bir kişi bile onların yaptıklarının yarısını başaramaz." dedi.



Arjantin ile İngiltere, 1986 Dünya Kupası'nda karşılaştığında iki ülke savaş halindeydi. Bir maçtan daha fazlasını ifade eden bu müsabakada elle gol atan Maradona, o golü "tanrının eli" olarak değerlendirdi.



