Maradona doktor uyarılarına rağmen idmanda

Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından evden çıkışı yasaklanan Diego Armando Maradona, aylar sonra futbolcularını görmek ve yanlarında olduğunu göstermek için ilk kez antrenmanlarda oy gösterdi.



Koronavirüsün etkilerinin sağlığını ciddi oranda tehlikeye atabileceği doktorlar tarafından tembihlenen Diego Armando Maradon, hocası olduğu Gimnasia Plata'nın antrenmanlarına katıldı.



Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselde Maradona antrenmana maske ve gözlük ile çıktığı görüldü.



