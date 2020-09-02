Maradona doktor uyarılarına rağmen idmanda

Diego Armando Maradona, teknik direktörü olduğu Gimnasia La Plata'nın idmanına uzun süreden sonra ilk kez doktorlarını dinlemeyerek katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Maradona doktor uyarılarına rağmen idmanda
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02 Eylül 2020 07:03
Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından evden çıkışı yasaklanan Diego Armando Maradona, aylar sonra futbolcularını görmek ve yanlarında olduğunu göstermek için ilk kez antrenmanlarda oy gösterdi.

Koronavirüsün etkilerinin sağlığını ciddi oranda tehlikeye atabileceği doktorlar tarafından tembihlenen Diego Armando Maradon, hocası olduğu Gimnasia Plata'nın antrenmanlarına katıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselde Maradona antrenmana maske ve gözlük ile çıktığı görüldü.

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