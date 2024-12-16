Maracana'da Adriano'yu yıkan dakikalar!

Futbola Brezilya'nın Flamengo takımının altyapısında başlayan ve Avrupa yolculuğunda İtalya'da Inter, Fiorentina, Parma ve Roma formalarını terleten Adriano, babasının ölümünün ardından girdiği depresyon sebebiyle çalkantılı bir futbol dönemi yaşamıştı.İtalya'da 'İmparator' lakabıyla bilinen ve depresyona girdikten sonra kariyeri bir türlü rayına oturmayan Adriano, Avrupa'dan sonra tekrar ülkesine dönüp bir süre Corinthians, Flamengo, Atletico PR takımlarında top koşturdu fakat asla eskisi gibi olmadı...Şimdilerde 42 yaşında olan ve depresyon sebebiyle yitip giden bir kariyere imzasını atan Adriano için Brezilya'nın efsane stadı Maracana'da veda maçı düzenlendi.Oldukça duygu yüklü geçen karşılaşmaya bir süre ara verildi ve belki de herkesten çok sevdiği merhum babasının yapay zeka yardımıyla yapılmış bir videosu oynatıldı... Videonun ardından 'İmparator' yıkıldı, gözyaşlarına hakim olamadı...