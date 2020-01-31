Marcus Rashford'ın uzun sürecek sakatlığı sırasında santrfor hattına ekleme yapmak isteyen Manchester United, rotasını Salomon Rondon'a çevirdi.The Times'ta yer alan habere göre; Corona virüs nedeniyle Çin'den ayrılmak isteyen Salomon Rondon, kulübü Dailan Yifang'a da bu talebini iletti. Çin Süper Ligi'nde sezonun açılmasının ertelenmesi sonrası Dalian da oyuncusuna bu konuda olumlu yanıt verdi.Transferin son gününde Rondon için mesaisini harcayacak olan Manchester United, anlaşmaları tamamlamaya çalışacak.İngiltere'de Newcastle ve WBA formaları da giyen 30 yaşındaki Venezuelalı golcü, 2019 yazında 18.2 milyon euro karşılığı Dalian Yifang'a transfer olmuştu. Rondon, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.Venezuelalı forvet, Premier Lig kariyerinde ise 140 maça çıkıp 35 gol ve 15 asist istatistikleri yakaladı.