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MANU'nun ocak bombası: Coutinho!

Manchester United'ın Barcelona ile eski Liverpoollu Phillippe Coutinho'nun transferi için masaya oturduğu ifade edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
MANU'nun ocak bombası: Coutinho!
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07 Ocak 2019 18:03
Manchester United'ın, Phillipe Coutinho'nun transferi için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Manchester United, geçmişten bu yana yakın ilişkilerinin olduğu Barcleona ile masaya oturdu. Katalan kulübünün, 1 yıl önce transfer ettiği 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya verilen bonservis ve alınan performans açısından memnun olmadığı ve doğru fiyata satacağının altı çizildi.

Barcelona'nın Coutinho için 120 milyon Euro civarında bir teklif beklediği, Manchester United'ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı yazıldı.

Phillippe Coutinho, Ocak 2018'de 130 milyon Euro'ya transfer olduğu Barcelona'da bu sezon 23 maçta forma giyip 5 gol 4 asist istatistikleri yakaladı.

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