"FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR ETTİ"

"REAL BETIS'TE KALACAK"

"YÖNETİMLE YENİ SEZON İÇİN GÖRÜŞTÜ"

MANUEL PELLEGRINI'NİN KARİYERİ

Fenerbahçe'nin gelecek sezon öncesinde takımın başına getireceği teknik direktör henüz resmi olarak açıklanmazken; Şili basınından Encanha, sarı-lacivertlilerin Manuel Pellegrini'ye teklif yaptığını duyurdu. Bu haberin ardından İspanya'da flaş bir haber gündeme geldi.Real Betis'in başında bulunan 2023 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi olan 67 yaşındaki teknik adama Fenerbahçe'nin önemli bir teklif yaptığı öne sürülmüştü. Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü iddiasına İspanya'dan yanıt geldi. Eldesmarque'nin haberine göre; Manuel Pellegrini bu teklif karşısında Fenerbahçe'ye teşekkür etti ve Real Betis'ten ayrılmayı şimdilik düşünmediğini bildirdi.Fenerbahçe'nin Manuel Pellegrini'ye olan ciddi ilgisine rağmen Real Betis cephesinin endişelenmesine gerek olmadığı, Şilili teknik adamın takımın başında yoluna devam edeceği vurgulandı.Öte yandan Manuel Pellegrini'nin yeni sezon öncesinde hem İspanya Ligi'nde, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri için kadro planlamasını yönetimle görüştüğü, raporuna göre gerekli transfer işlemlerinin yapılmasını istediği belirtildi.Betis öncesinde son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 67 yaşındaki antrenör, Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.