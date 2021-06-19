Manuel Neuer: 'Gerilim filmini arkamızda bıraktık'

Almanya kaptanı Manuel Neuer, Macaristan maçı sonrası yaptığı açıklamada gerilim filmi gibi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyledi.



Neuer maç sonu açıklamasında, "Sonlara doğru sinirler çok gerildi ve bir gerilim filmini arkamızda bıraktık" diye konuştu. Rakipleri Macaristan'ın direncinden bahseden Neuer, "Macaristan gibi bir savunma takımına karşı geriye de düşünce maç çok zorlaştı. Fransa ve Portekiz'e karşı nasıl direndiklerini görmüştük." sözlerini kullandı.



Son 16 turunda İngiltere ile eşleşmelerine de değinen Manuel Neuer, "İngiltere maçında her şey farklı olacak" diyerek oyunlarını geliştirmek zorunda olduklarını belirtti.



