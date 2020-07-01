Manuel Fernandes'ten Beşiktaş'a transfer mesajı

Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile sözleşmesi Temmuz ayı sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

Manuel Fernandes'ten Beşiktaş'a transfer mesajı
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01 Temmuz 2020 09:52
Krasnodar ile sözleşmesi Temmuz ayında bitecek olan Manuel Fernandes mesaj gönderdi. Beşiktaş'ta 1 sene forma giyip, futbola öyle veda etmek istediğini söyledi.

Fernandes'in bu mesajı teknik direktör Sergen Yalçın'a ulaştırıldı. Kevin Prince Boateng'in Adem Ljajic'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta bile kadroya giremediği ortamda Sergen Yalçın'ın Fernandes için, "Daha iyisini bulamazsak neden olmasın" cevabı verdiği öğrenildi.

Sergen Yalçın, Fernandes'i son 10-15 dakikalarda girip oyunun gidişatını değiştirecek oyuncu gibi düşündüğü ise gelen bilgiler arasında ama 34 yaşındaki Portekizli isim, kesinlikle Sergen Yalçın'ın birinci tercihi değil.



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