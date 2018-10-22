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Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'nın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes, geleceği hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!
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22 Ekim 2018 16:08
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Portekiz basınına açıklamalarda bulunurken bir kez daha sezon sonu ayrılabileceğini belirtti.

Fernandes, yaptığı açıklamada sözleşme uzatmak için kimsenin kendisiyle görüşmediğini belirtirken ''Son zamanlarda kimse benimle konuşmadı. Bu kesinlikle benim suçum değil. Her şey çok basit. Karşılıklı saygı ve dürüstlük varsa çözülmeyecek şey yoktur. Bu kulübü çok seviyorum ama bana karşı dürüst olmayanlar var. Bunu tolere edemem. Dürüstlük olmayan yerde kalırsam prensiplerimi çiğnemiş olurum.'' sözlerini kullandı.

''PORTEKİZ'E DÖNMEM ZOR GÖZÜKÜYOR''

Portekiz'e dönmesinin de zor olacağını belirten Beşiktaş'ın eski futbolcusu, ''Portekiz'e dönmem çok zor gözüküyor. Portekiz'deki takımlar daha çok genç futbolculara yöneliyorlar. Maaşımı da düşünürsek gitmem çok zor. 32 yaşındayım ve hala gelişebileceğime inanıyorum. Nerede oynayacağımı bilmiyorum ama kazanmak isteyen ve oynayabileceğim bir takımda oynamak istiyorum.'' dedi.

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