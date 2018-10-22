Manuel Fernandes'ten ayrılık açıklaması!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, Portekiz basınına açıklamalarda bulunurken bir kez daha sezon sonu ayrılabileceğini belirtti.Fernandes, yaptığı açıklamada sözleşme uzatmak için kimsenin kendisiyle görüşmediğini belirtirken ''Son zamanlarda kimse benimle konuşmadı. Bu kesinlikle benim suçum değil. Her şey çok basit. Karşılıklı saygı ve dürüstlük varsa çözülmeyecek şey yoktur.Bunu tolere edemem.'' sözlerini kullandı.Portekiz'e dönmesinin de zor olacağını belirten Beşiktaş'ın eski futbolcusu, ''Portekiz'e dönmem çok zor gözüküyor. Portekiz'deki takımlar daha çok genç futbolculara yöneliyorlar. Maaşımı da düşünürsek gitmem çok zor. 32 yaşındayım ve hala gelişebileceğime inanıyorum. Nerede oynayacağımı bilmiyorum ama kazanmak isteyen ve oynayabileceğim bir takımda oynamak istiyorum.'' dedi.