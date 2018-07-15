Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ ALMASINI İSTİYOR

BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı.



İLGİLİ VİDEO

'ın transfer gündeminde yer alaniçin menajeri'dan yeni bir açıklama daha geldi.Paulo Barbosa, Portekizli oyuncunun Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini belirtirken, "" ifadelerini kullandı.Talisca'nın ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rus ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.Siyah-beyazlıların, bonservisini eline almasını beklediği Manuel Fernandes için 2+1 yıllık bir sözleşme hazırladığı ve yıllık 3,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.