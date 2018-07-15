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Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan eski oyuncusu Manuel Fernandes için menajerinden cevap geldi: "Sözleşme uzatmak istiyor"

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması
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15 Temmuz 2018 15:42
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Fernandes için menajeri Paulo Barbosa'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Paulo Barbosa, Portekizli oyuncunun Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın Fernandes'i transfer etmek istediği doğru. Ancak oyuncu Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ ALMASINI İSTİYOR

Talisca'nın ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rus ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.

Siyah-beyazlıların, bonservisini eline almasını beklediği Manuel Fernandes için 2+1 yıllık bir sözleşme hazırladığı ve yıllık 3,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı.





 

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