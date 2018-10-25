Manuel Fernandes: 'Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'

Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da oynanan maçta Porto'ya 3-1 mağlup olan ve ilk 3 karşılaşmada puan alamayan Lokomotiv Moskova'da Manuel Fernandes'ten önemli açıklamalar geldi.
"G.SARAY MAÇINDAN..."
UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini dile getiren Fernandes, "Porto maçı çok zordu. Penaltıyı kaçırmam, maçın kırılma anıydı. Bu maçı unutmamalıyız ama ileriye de bakmalıyız. Porto, Galatasaray ve Schalke ile oynayacağımız son maçta en iyi sonuçları alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ
Manuel Fernandes, karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan çıkarken teknik direktör Yuri Semin'in uzattığı eli sıkmadı.
Bu konu hakkında da konuşan Fernandes, "Bu konuda özel bir sebep aramaya gerek yok. Aramızda bir sorun yok. Semin'in elini görmedim" dedi.
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"G.SARAY MAÇINDAN..."
UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini dile getiren Fernandes, "Porto maçı çok zordu. Penaltıyı kaçırmam, maçın kırılma anıydı. Bu maçı unutmamalıyız ama ileriye de bakmalıyız. Porto, Galatasaray ve Schalke ile oynayacağımız son maçta en iyi sonuçları alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ
Manuel Fernandes, karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan çıkarken teknik direktör Yuri Semin'in uzattığı eli sıkmadı.
Bu konu hakkında da konuşan Fernandes, "Bu konuda özel bir sebep aramaya gerek yok. Aramızda bir sorun yok. Semin'in elini görmedim" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın