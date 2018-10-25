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Manuel Fernandes: "Yeni hedefimiz Avrupa Ligi"

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da Portekizli yıldız Manuel Fernandes, Avrupa Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manuel Fernandes: 'Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'
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25 Ekim 2018 02:21
Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da oynanan maçta Porto'ya 3-1 mağlup olan ve ilk 3 karşılaşmada puan alamayan Lokomotiv Moskova'da Manuel Fernandes'ten önemli açıklamalar geldi.

"G.SARAY MAÇINDAN..."

UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini dile getiren Fernandes, "Porto maçı çok zordu. Penaltıyı kaçırmam, maçın kırılma anıydı. Bu maçı unutmamalıyız ama ileriye de bakmalıyız. Porto, Galatasaray ve Schalke ile oynayacağımız son maçta en iyi sonuçları alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ

Manuel Fernandes, karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan çıkarken teknik direktör Yuri Semin'in uzattığı eli sıkmadı.

Bu konu hakkında da konuşan Fernandes, "Bu konuda özel bir sebep aramaya gerek yok. Aramızda bir sorun yok. Semin'in elini görmedim" dedi.

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