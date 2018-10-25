Manuel Fernandes: 'Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'

Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da oynanan maçta Porto'ya 3-1 mağlup olan ve ilk 3 karşılaşmada puan alamayan Lokomotiv Moskova'daönemli açıklamalar geldi.UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini dile getiren Fernandes, "Porto maçı çok zordu. Penaltıyı kaçırmam, maçın kırılma anıydı. Bu maçı unutmamalıyız ama ileriye de bakmalıyız. Porto, Galatasaray ve Schalke ile oynayacağımız son maçta en iyi sonuçları alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Manuel Fernandes, karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan çıkarken teknik direktör Yuri Semin'in uzattığı eli sıkmadı.Bu konu hakkında da konuşan Fernandes, "Bu konuda özel bir sebep aramaya gerek yok. Aramızda bir sorun yok. Semin'in elini görmedim" dedi.