Süper Lig'in 42 hafta oynanacak olması nedeniyle kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Karadeniz ekibi, Flavio ve Anders Trondsen transferlerinin ardından orta alana bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.



2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve son olarak Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'le pazarlıklar kıran kırana devam ederken, görüşmelerin detayı ortaya çıktı.



1+1 YILIK SÖZLEŞME



Portekizli oyuncu, Trabzonspor'dan 1+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.5 milyon Euro talep etti. Ancak yönetim bu rakamı çok buldu ve verebilecekleri son rakamın 1.1 milyon Euro olduğunu iletti. Arada 400 bin Euro'luk fark olsa da 34 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi ve fazla talibinin olmaması nedeniyle transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.



BONSERVİS BEDELİ YOK



Sosa'nın ayrılığı sonrasında bu bölgeye hem deneyimli hem de yaratıcı bir isim isteyen teknik direktör Eddie Newton'ın da Fernandes'in kadroya katılmasını dört gözle beklediği kaydedildi. Yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da Fırtına'nın iştahını kabartıyor.



