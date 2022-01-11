Manuel Fernandes, Süper Lig ekibine önerildi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a, Kayserispor'la olan sözleşmesini fesheden Manuel Fernandes önerildi.



Transferde sezon başında olduğu kadar yüksek uçmayan Adana Demirspor yine de kadrosunu takviye edecek.



Lacivert-Mavililer'e son olarak Manuel Fernandes önerildi. Kayserispor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden tecrübeli futbolcu hakkında kararı teknik direktör Montella'nın vereceği bildirildi.









İLGİLİ VİDEO