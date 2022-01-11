Manuel Fernandes, Süper Lig ekibine önerildi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'dan ayrılan Manuel Fernandes, Adana Demirspor'a önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Manuel Fernandes, Süper Lig ekibine önerildi
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11 Ocak 2022 11:16
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a, Kayserispor'la olan sözleşmesini fesheden Manuel Fernandes önerildi.

Transferde sezon başında olduğu kadar yüksek uçmayan Adana Demirspor yine de kadrosunu takviye edecek.

Lacivert-Mavililer'e son olarak Manuel Fernandes önerildi. Kayserispor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden tecrübeli futbolcu hakkında kararı teknik direktör Montella'nın vereceği bildirildi.

 


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