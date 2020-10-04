Manuel Fernandes, Kayserispor'a imza atıyor

Transferin hareketli takımlarından Kayserispor, Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes'i renklerine bağlıyor

Haber; Sporx.com
Manuel Fernandes, Kayserispor'a imza atıyor
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04 Ekim 2020 12:50
Süper Lig ekibi Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Manuel Fernandes gece saatlerinde Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası teknik direktör Bayram Bektaş, Fernandes ile anlaştıklarını, oyuncunun Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacağını söylemişti.

Son olarak Krasnodar forması giyen 34 yaşındaki Manuel Fernandes, bu gece Kayseri'ye geldi. Yapılacak sağlık kontrolü sonrası deneyimli futbolcunun Kayserispor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



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