Manuel Fernandes: 'Burada mutluyum'

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan eski oyuncusu Manuel Fernandes, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
SÖZLEŞMEM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE...
Sözleşmesinin devam ettiğine dikkat çeken Fernandes, "Burada mutluyum. Çok iyi bir sezon geçirdim. Bu formayla uzun süre oynayacak mıyım bilmiyorum ancak sözleşmem devam ettiği sürece takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Paulo Barbosa, Portekizli oyuncunun Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın Fernandes'i transfer etmek istediği doğru. Ancak oyuncu Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.
BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR
Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı.
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SÖZLEŞMEM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE...
Sözleşmesinin devam ettiğine dikkat çeken Fernandes, "Burada mutluyum. Çok iyi bir sezon geçirdim. Bu formayla uzun süre oynayacak mıyım bilmiyorum ancak sözleşmem devam ettiği sürece takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Paulo Barbosa, Portekizli oyuncunun Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın Fernandes'i transfer etmek istediği doğru. Ancak oyuncu Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.
BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR
Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın