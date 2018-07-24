Manuel Fernandes: 'Burada mutluyum'

BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı.



transfer listesinde yer alan eski oyuncusu, Rus basınına açıklamalarda bulundu.Sözleşmesinin devam ettiğine dikkat çeken Fernandes, "Burada mutluyum. Çok iyi bir sezon geçirdim. Bu formayla uzun süre oynayacak mıyım bilmiyorum ancak sözleşmem devam ettiği sürece takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.Paulo Barbosa, Portekizli oyuncunun Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın Fernandes'i transfer etmek istediği doğru. Ancak oyuncu Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.