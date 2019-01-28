'Manuel Fernandes bugün imzaya geliyor' iddiası

Galatasaray'dan sürpriz transfer... Taraftarların sezonun ilk yarısından itibaren dört gözle golcü transferi beklemesine rağmen yönetim, Lokomotiv Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.
Kısa bir süre önce stoper Marcao'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı yönetimin, kadroda 1 forvet bile olmamasına rağmen önceliği diğer mevkilere vermesi büyük bir şaşkınlık yarattı.
BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
Takvim Gazetesi'nin özel haberine göre, her konuda anlaştığı Fernandes'in bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Fernandes, böylelikle 5 sene sonra Türkiye'ye dönmüş olacak. Portekizli orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynadığı dönemde özel hayatındaki sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.
RUS BASINI GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ BÖYLE DUYURMUŞTU
FATİH TERİM'İN FERNANDES YORUMU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçın ardından Fernandes hakkında sorulan soruya ''Manuel Fernandes çok yetenekli, iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Şu an herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir.'' sözlerini kullanmıştı.
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Kısa bir süre önce stoper Marcao'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı yönetimin, kadroda 1 forvet bile olmamasına rağmen önceliği diğer mevkilere vermesi büyük bir şaşkınlık yarattı.
BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
Takvim Gazetesi'nin özel haberine göre, her konuda anlaştığı Fernandes'in bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Fernandes, böylelikle 5 sene sonra Türkiye'ye dönmüş olacak. Portekizli orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynadığı dönemde özel hayatındaki sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.
RUS BASINI GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ BÖYLE DUYURMUŞTU
FATİH TERİM'İN FERNANDES YORUMU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçın ardından Fernandes hakkında sorulan soruya ''Manuel Fernandes çok yetenekli, iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Şu an herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir.'' sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın