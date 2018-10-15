Manuel Fernandes: 'Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra zorlandım'

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da Manuel Fernandes, Rusya günlerinden bahsederek açıklamalar yaptı. İşte Fernandes'in sözleri..."Beşiktaş'ta full tribünlere oynadıktan sonra LBöyle bir karşıtlığa alışmak zor oldu. İnanılmaz bir atmosferde sakince oynardım. Kişisel olarak konuşursam ben stadyumlar dolu olduğu zaman daha çok beğeniyorum.Rusya'ya geldiğimde soğuğa alışmakta da zorlanmıştım. Rus yemeklerine alışmak da aynı derecede zor oldu çünkü Portekiz yemeklerinden çok farklı.""Ben topa yakın olmayı ve oynamayı severim. Topla temasta olunca mutlu oluyorum. Takımı oynattığım zaman buna seviniyorum. Futbolda orta sahada saniyeler içinde verilen kararlar yüksek zekaya sahip olunduğunun da bir kanıtı değildir. Bunlar tamamen farklı şeyler.Çünkü dünyanın her yerinde bulunmadım. Sonuçta ben evliyim, eşim de Rus değil. Kaçamaklık yapmak benden geçti"