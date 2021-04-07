Manuel da Costa, Erzurum'a hayat verdi!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Erzurumspor'u ağırladı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Lima attı. Erzurumspor'un golünü ise 90+3. dakikada Manuel da Costa kaydetti.



Konuk takım Erzurumspor'un 45. dakikada attığı gol, penaltıdaki kural ihlali nedeniyle sayılmadı. 45+2. dakikada tekrarlanan penaltıda ise Aatif Chahechouhe topu ağlarla buluşturamadı.



Bu sonucun ardından başkent ekibi, 2 maç aradan sonra puan kaybetti ve 31 puanla 19. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada yer buldu.



Gençlerbirliği gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.



ERZURUM'DA BEŞİKTAŞ ÖNCESİ 3 CEZALI



Erzurumspor'da, Beşiktaş maçı öncesi 3 isinm cezalı duruma düştü. Mavi - beyazlı takımda Oltan Karakullukçu, Murat Uçar ve Bergdich, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.



23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.



29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0



43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.



45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Hasan Hatipoğlu topu kafayla indirdi. Kale önünde oluşan karambolde Diego son anda topu uzaklaştırdı.



86. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.



87. dakikada Boumal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı gitti.



90+3. dakika konuk ekip beraberlik golünü buldu. Kalecinin gönderdiği uzun topu Oltan Karakullukçu, kafayla ceza yayındaki Da Costa'ya indirdi. Da Costa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1



Stat: Eryaman



Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 20 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 80 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 67 Mugni), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Ayite), Sandro Lima (Dk. 80 Stancu)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Dk. 84 Obertan), Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 90 Darri), Aatif, Emrah Başsan (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), El Kabir (Dk. 78 Ricardo Gomes)



Goller: Dk. 29 Sandro Lima (Gençlerbirliği), Dk. 90+3 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 43 Johansson, Dk. 76 Piris da Motta (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Bergdich (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+3 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)







