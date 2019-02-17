SIR ALEX VE PHELAN'DAN TAM DESTEK

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KONTRAT DUYURULACAK

Manchester United yönetiminin, geçici menajer Ole Gunnar Solskjaer ile 'kalıcı' sözleşme yapmak için görüşmlere başladığı belirtildi.The Telegraph'ta çıkan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer ve Manchester United İkinci Başkanı Ed Woodward, Manchester'daki bir İtalyan restoranında 3 saatlik bir görüşme yaptılar ve yeni kontratın nasıl olacağına dair görüşmeler yaptılar.Ole Gunnar Solskjaer'in hemen hemen her konuda esnek olduğu ve kulübünde kalmak için uygun şartları sağlamaya gönüllü olduğu ifade edildi.Bu konuda Sir Alex Ferguson, Mike Pheland gibi kulüp efsanelerinden görüş alan Ed Woodward'ın, bu iki isimden tam destek aldığı ve Ole Gunnar Solskjaer'den başka bir adayı düşünmediği belirtildi.Ayrıca, Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi sonrası Anthony Martial'ın yeni sözleşme imzalaması, David de Gea'nın sözleşme uzatmaya çok daha sıcak olması, Paul Pogba'nın da mutlu olma gitmek istemekten vazgeçmesiyle kulüp bu karar konusunda daha da gönüllü hale geldiği kaydedildi.Ole Gunnar Solskjaer'in kulüp ruhunu bilmesi, buna uygun hareket etmesi ve oynatmasıyla birlikte aldığı başarılı sonuçlar da geçici sözleşmenin kalıcıyı dönüştürülmesi kararında etkili oldu.Manchester United'ın önümüzdeki günlerde Ole Gunnar Solskjaer ile kalıcı sözleşmeyi duyuracağının altı çizildi.