MANU'dan 45 milyon euroluk transfer!

Manchester United, Ajax ile Donny van de Beek transferi için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
MANU'dan 45 milyon euroluk transfer!
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30 Ağustos 2020 22:37
Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Manchester United, Ajax'tan Donny van de Beek'in transferini bitirdi.

Hollanda'da Telegraaf'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Ajax'ta 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hollandalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı da belirtildi.

Ajax'ta geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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