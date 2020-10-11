MANU, yol ayrımında: Solskjaer & Pochettino

Manchester United'da operasyonu yürüten başkan yardımcısı Ed Woodward, kötü sonuçlar sonrası Ole Gunnar Solskjaer'i görevden alma konusunda aceleci davranmama ancak Mauricio Pochettino formülünü de masadan kaldırmama kararı aldı.



The Mirror'da yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'in ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet alınca hedefteki isim haline geldi. Manchester United yönetiminin bir kısmı Solskjaer'in görevden alınması ve Mauricio Pochettino'nun getirilmesi için fikirlerini ortaya koydu. Ancak başkan yardımcısı Ed Woodward, Solskjaer'i görevden alma konusunda acele davranmama yönünde kararını ortaya koydu. Şayet, ilk 4 hedefinden kopma noktasına gelinirse ve kötü gidiş önümüzdeki haftalarda da devam ederse Norveçli menajer görevden alınacak.



Birçok büyük kulüpten teklif alan ancak bu teklifleri geri çeviren Mauricio Pochettino ise doğru kulüp ve doğru proje olarak inandığı Manchester United'ı bekleme kararı aldı. 11 ay önce Tottenham'daki görevinden alınan 48 yaşındaki Arjantinli menajer, menajeri aracılığıyla da Manchester United görevini istediğini iletti.



Manchester United yönetimi, Solskjaer'in kaderine milli aradan sonra oynanacak Newcastle, Chelsea, Arsenal, Everton ve Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG ve Leipzig maçlarından sonra bir kez daha karar verecek.



28 Mart 2019'da Manchester United görevine başlayan Solskjaer, 76 maçta 1.76 puan ortalama yakladı. Norveçli menajer göreve geldikten sonra İngiliz devi, 24 oyuncu transfer edip 277 milyon euro para harcadı.



