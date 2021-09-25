MANU'ya evinde Aston Villa şoku!

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester United, konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Aston Villa, Manchester United'a karşı 17 maç aradan sonra galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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MANU'ya evinde Aston Villa şoku!
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25 Eylül 2021 16:26
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Manchester United, Aston Villa'yı ağırladı.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Hause kaydetti.

Manchester United'da Bruno Fernandes, 90+1. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar, 13 puanla 4. sırada yer buldu. Aston Villa ise 10 puanla 7. sırada yer aldı.

Manchester United, gelecek hafta Everton'ı konuk edecek. Aston Villa ise Tottenham deplasmanına gidecek.

BRUNO FERNANDES BU KEZ ATAMADI

Manchester United'da Bruno Fernandes, bu maçtan önce Aston Villa'ya karşı çıktığı üç Premier Lig maçında da gol atarken; bu gollerin tamamı penaltı noktasından gelmişti. Yine bir penaltı şansı yakalayan Portekizli futbolcu, bu kez ağları sarsamadı.


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