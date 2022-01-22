MANU, West Ham'ı son saniyede yıktı!

İngiltere Premier Lig 23. haftada Manchester United, sahasında West Ham 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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MANU, West Ham'ı son saniyede yıktı!
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22 Ocak 2022 19:56
İngiltere Premier Lig 23. haftada Manchester United, sahasında West Ham ile karşı karşıya geldi. 

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Manchester United'da Cristiano Ronaldo, maçta 90 dakika sahada kaldı.

Manchester United bu sonuçla puanını 38'e çıkardı. West Ham ise 37 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Manchester United, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise Leicester City'ye konuk olacak.
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