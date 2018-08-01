MANU ve Tottenham kazandı

TOTTENHAM, MILAN'I TEK GOLLE GEÇTİ

'ndailekarşı karşıya geldi. Manchester United, as kadronun çok uzağında bir 11 ile sahaya çıkan Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.Manchester United'ın gollerini 18. dakikada Alexis Sanchez ve 27. dakikada Ander Herrera kaydetti.Real Madrid'in tek golünü ise 45+3'te Karim Benzema attı.Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan bir diğer maçtailekarşılaştı. Tottenham genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıksa da AC Milan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.Tottenham'a galibiyeti getiren tek golü 47. dakikada Georges-Kevin N'Koudou attı. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise Milan formasıyla 78 dakika sahada kaldı.Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki bir diğer maçta ise Roma ile Barcelona karşılaştı. Roma, Barcelona'yı 90 dakika sonunda 4-2 mağlup etmeyi başardı.Roma'nın gollerini 36. dakikada Stephan El Shaarawy, 78'de Alessandro Florenzi, 83'te Bryan Cristante ve 86'da penaltıdan Diego Perotti kaydetti.Barcelona'nın gollerini ise 6'da Rafinha ve 49'da Malcom attı.