MANU ve Tottenham kazandı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Manchester United, as kadronun çok uzağında bir 11 ile sahaya çıkan Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Manchester United'ın gollerini 18. dakikada Alexis Sanchez ve 27. dakikada Ander Herrera kaydetti.
Real Madrid'in tek golünü ise 45+3'te Karim Benzema attı.
TOTTENHAM, MILAN'I TEK GOLLE GEÇTİ
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan bir diğer maçta AC Milan ile Tottenham karşılaştı. Tottenham genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıksa da AC Milan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Tottenham'a galibiyeti getiren tek golü 47. dakikada Georges-Kevin N'Koudou attı. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise Milan formasıyla 78 dakika sahada kaldı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki bir diğer maçta ise Roma ile Barcelona karşılaştı. Roma, Barcelona'yı 90 dakika sonunda 4-2 mağlup etmeyi başardı.
Roma'nın gollerini 36. dakikada Stephan El Shaarawy, 78'de Alessandro Florenzi, 83'te Bryan Cristante ve 86'da penaltıdan Diego Perotti kaydetti.
Barcelona'nın gollerini ise 6'da Rafinha ve 49'da Malcom attı.
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Manchester United'ın gollerini 18. dakikada Alexis Sanchez ve 27. dakikada Ander Herrera kaydetti.
Real Madrid'in tek golünü ise 45+3'te Karim Benzema attı.
TOTTENHAM, MILAN'I TEK GOLLE GEÇTİ
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan bir diğer maçta AC Milan ile Tottenham karşılaştı. Tottenham genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıksa da AC Milan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Tottenham'a galibiyeti getiren tek golü 47. dakikada Georges-Kevin N'Koudou attı. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise Milan formasıyla 78 dakika sahada kaldı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki bir diğer maçta ise Roma ile Barcelona karşılaştı. Roma, Barcelona'yı 90 dakika sonunda 4-2 mağlup etmeyi başardı.
Roma'nın gollerini 36. dakikada Stephan El Shaarawy, 78'de Alessandro Florenzi, 83'te Bryan Cristante ve 86'da penaltıdan Diego Perotti kaydetti.
Barcelona'nın gollerini ise 6'da Rafinha ve 49'da Malcom attı.
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