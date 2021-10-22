İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, Norveç'in genç yıldızı Erling Haaland için Dortmund ile masaya oturacak.



Başta Manchester United olmak üzere Chelsea, Manchester City, Real Madrid, PSG ve Bayern Münih'in de oyuncuyu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.



Borussia Dortmund'un yıldız forvetinin önümüzdeki yaz serbest kalma maddesi, onun yaklaşık 80 milyon euro karşılığında transfer edileceği bekleniliyor.



ESPN'nin haberine göre Haaland'ı isteyen takımların başarılı forvetin menajeri Mino Raiola'ya toplam 35 milyon euro ücret ödemesi gerekiyor.



Manchester United daha önce nabız yoklamıştı



Kırmızı şeytanların geçen sezon Haaland ile imzaya çok yakın olduğu biliniyor. O zamandan beri temaslarını sürdürdükleri belirtildi.



Bunun yanında Haaland ile Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Norveç temsilcisi Molde'de beraber çalışma şansı bulmuştu.



Genç forvetin Dortmund'dan ayrılmak için rekor bir maaş talep ettiğini öğrenen Manchester United, buna rağmen transferle ilgileneceği belirtildi.



Chelsea de Haaland için devrede



Geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Chelsea'nin de Haaland'a transfer teklifi yapmak için hazırlandığı konuşuluyor.



Öte yandan Alman gazetesi Bild, geçtiğimiz haftalarda Chelsea'de Erling Haaland'ın her gün konuşulduğunu söyleyen Thomas Tuchel, Alman taraftarlar tarafından hoş karşılanmadığını belirtti.



Ancak Haaland'ın serbest kalma maddesinin, Dortmund cephesini bir hayli zorladığı gelen bilgiler arasında.



Haaland tüm müsabakalarda 69 maçta 70 gol katkısında bulundu. Norveçli forvet böylelikle dünya devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.





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