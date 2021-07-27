MANU, Varane transferini açıkladı

Manchester United, Real Madrid'den Raphael Varane transferini resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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MANU, Varane transferini açıkladı
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27 Temmuz 2021 21:05
Manchester United, Raphael Varane transferine nokta koydu.

Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid ile 50 milyon euro peşin ve performansa dayalı bonuslar ödeyecek. Real Madrid'de 7 milyon euro kazanan Varane, 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni takımında 12 milyon euro maaş alacak.

10 sene önce Manchester United yerine Real Madrid'i tercih eden 28 yaşındaki stoper, bu kez Old Trafford'un yolunu tutmuş oldu.

Varane, Real Madrid formasıyla 360 maça çıkarken 18 kupa kazandı.




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