MANU, Varane ile mutlu sona ulaşıyor!

Manchester United, Raphael Varane'ı toplam 106 milyon euroluk bir faturayla Real Madrid'den kadrosuna katıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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MANU, Varane ile mutlu sona ulaşıyor!
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17 Temmuz 2021 17:38
Manchester United, Raphael Varane transferine nokta koymak üzere...

İspanya'dan ABC'nin haberine göre; Manchester United, Real Madrid ile 58 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladı. Real Madrid'de 7 milyon euro kazanan Varane, 12 milyon euro maaş alacak ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

10 sene önce Manchester United yerine Real Madrid'i tercih eden 28 yaşındaki stoper, bu kez Old Trafford'un yolunu tutacak.

Varane, Real Madrid formasıyla 360 maça çıkarken 18 kupa kazandı.


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