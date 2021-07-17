MANU, Varane ile mutlu sona ulaşıyor!

Manchester United, Raphael Varane transferine nokta koymak üzere...



İspanya'dan ABC'nin haberine göre; Manchester United, Real Madrid ile 58 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladı. Real Madrid'de 7 milyon euro kazanan Varane, 12 milyon euro maaş alacak ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.



10 sene önce Manchester United yerine Real Madrid'i tercih eden 28 yaşındaki stoper, bu kez Old Trafford'un yolunu tutacak.



Varane, Real Madrid formasıyla 360 maça çıkarken 18 kupa kazandı.



