MANU üçüncülük şansını kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Manchester United'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'de Brighton, Amex Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.
Ev sahibi takım, Alexis Mac Allister'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.
Bu sonucun ardından iki maçı eksik Brighton 55 puanla 6. sıraya yükseldi. Beş maç sonra kaybeden Manchester United ise 63 puanla 4. sırada kaldı.
Premier Lig'de Brighton, Amex Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.
Ev sahibi takım, Alexis Mac Allister'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.
Bu sonucun ardından iki maçı eksik Brighton 55 puanla 6. sıraya yükseldi. Beş maç sonra kaybeden Manchester United ise 63 puanla 4. sırada kaldı.
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