MANU, Ronaldo'nun ayrılmayacağını düşünüyor

Manchester United'ın, Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında takımdan ayrılmayacağına inandığı belirtildi.



ESPN'de yer alan habere göre, United'ın bu düşüncesinin altında Portekizli yıldızla, 5 büyük ligden ligde ilgilenen kulüp olmaması yatıyor.



37 yaşındaki futbolcunun, yaz aylarında kulüpten ayrılmak istediği belirtilirken, sadece Suudi Arabistan'dan bir teklif geldiği aktarıldı.



Ronaldo'yla Chelsea, Napoli ve Bayern Münih gibi takımların adının geçtiğini hatırlatıldı. Chelsea'de Thomas Tuchel sonrası göreve gelen Graham Potter'la Ronaldo'nun düşünebileceği ancak transferin son gününde Pierre Emerick Aubameyang ile bu seçeneğin de ortadan kalktığı ifade edildi.



Öte yandan Erik ten Hag'ın, Ronaldo'nun ocak ayında ayrılmasına sıcak bakmadığı, Kırmızı Şeytanlar'ın Ronaldo'nun yerini alacak birini transfer etmesinin zor olduğu öne sürüldü.





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