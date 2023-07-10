Yeni sezonda kaleci arayışlarını sürdüren Manchester Unidet, bir süredir Inter'in file bekçisi Andre Onana ilgileniyordu. İngiliz devi, bu transferde mutlu sona artık çok yakın.



Daily Mail'in haberine göre Manchester Unidet, 27 yaşındaki Andre Onana transferini bu hafta içinde tamamlayacak.



43 MİLYON EURO



İngiliz devinin, bu transfer için Inter'e bonuslar hariç 43 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



5 YILLIK SÖZLEŞME



Andre Onana'nın Manchester Unidet ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Andre Onana, 24 maçta kalesini gole kapatmıştı.



