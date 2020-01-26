MANU olmadı, Salman Newcastle'a göz dikti

Manchester United'ı satın almak için geçtiğimiz aylarda görüşmeler yaptığı konuşulan Suudi Prens Salman'ın bu kez Newcastle United için görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

MANU olmadı, Salman Newcastle'a göz dikti
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26 Ocak 2020 15:38
Yakın zamanda Manchester United'ı almak için girişimlerde bulunduğu konuşulan Prens Salman'ın peşinde olduğu bir diğer kulüp olan Newcastle United konusunda ilk görüşmeleri yaptığı iddia edildi.

Newcastle United'ın halihazırdaki sahibi Mike Ashley'in kulübü satacağı iddiaları her yıl konuşuluyordu ancak bu kez daha ciddi iddialar ortaya atılamaya başlandı. SkySports'un haberinde Ashley'in 340 milyon pound'luk fiyatıyla Newcastle United'ı satmayı planladığı ve ilk talibin ise Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Salman olduğu yazıldı.

2 yıl önce kulübü Mike Ashley'den almaya çalışan ancak başarısız olan İngiliz iş kadını Amanda Staveley'ın Bin Salman ile yaptığı görüşmeler neticesinde Suudi Prensi ikna ettiği ve ikilinin Newcastle United'ı satın almak için hazır olduğu belirtildi. İddialara göre görüşmelerin ise resman yapıldığı ifade edildi.

13 yıl önce kulübü satın alan Ashley, kulübün küme düşmesine engel olamaması sebebiyle siyah beyazlı taraftarlar arasında çok eleştirilmişti.

MANCHESTER UNITED İÇİN 3 MİLYAR POUND

Futbol dünyasına iddialı bir giriş yapmak isteyen ve ihtişamlı yaşamıyla her zaman gündem olan Bin Salman'ın yakın zamanda Manchester United'ı satın almaya çalıştığı ortaya çıkmıştı

İddialara göre Salman'ın Manchester United'ın büyük hissedarı Glazer ailesini 3 milyar pound bedeli hazır etmesine rağmen ikna edemediği basına yansımıştı.

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