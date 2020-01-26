MANU olmadı, Salman Newcastle'a göz dikti

Yakın zamanda Manchester United'ı almak için girişimlerde bulunduğu konuşulan Prens Salman'ın peşinde olduğu bir diğer kulüp olan Newcastle United konusunda ilk görüşmeleri yaptığı iddia edildi.Newcastle United'ın halihazırdaki sahibi Mike Ashley'in kulübü satacağı iddiaları her yıl konuşuluyordu ancak bu kez daha ciddi iddialar ortaya atılamaya başlandı. SkySports'un haberindefiyatıyla Newcastle United'ı satmayı planladığı ven olduğu yazıldı.2 yıl önce kulübü Mike Ashley'den almaya çalışan ancak başarısız olan İngiliz iş kadını'ın Bin Salman ile yaptığı görüşmeler neticesinde Suudi Prensi ikna ettiği ve ikilinin Newcastle United'ı satın almak için hazır olduğu belirtildi. İddialara göre görüşmelerin ise resman yapıldığı ifade edildi.13 yıl önce kulübü satın alan Ashley, kulübün küme düşmesine engel olamaması sebebiyle siyah beyazlı taraftarlar arasında çok eleştirilmişti.Futbol dünyasına iddialı bir giriş yapmak isteyen ve ihtişamlı yaşamıyla her zaman gündem olan Bin Salman'ın yakın zamanda Manchester United'ı satın almaya çalıştığı ortaya çıkmıştıİddialara göre Salman'ın Manchester United'ın büyük hissedarı Glazer ailesinibasına yansımıştı.