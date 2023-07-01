ManU'nun Onana'ya resmi ilgisi doğrulandı!

Kaleci transferi arayışlarına devam eden Manchester United'ta Andre Onana gelişmesi yaşandı.



İtalyan devi Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Manchesher United'ın Inter file bekçisi Andre Onana ile ilgilendikleri doğrulayan bir açıklamada bulundu.



Marotta, Manchester United'ın 27 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana için henüz resmi bir teklifte bulunmadığını belirtirken, ''Manchester United özel bir ilgi gösterdi, ancak bu transfer için önümüzdeki birkaç gün içinde bir teklifte bulunmaları gerekiyor." dedi.



Gelecek teklifin ardından Andre Onana için karar verilmesi bekleniyor.



19 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI



Bu sezon Inter formasıyla 41 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 36 gol görürken, 19 karşılaşmada kalesini gole kapattı.





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