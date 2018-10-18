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MANU, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı

Manchester United, sol bek Luke Shaw'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA
MANU, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı
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18 Ekim 2018 18:30
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun bu sezon sonunda bitecek kontratı, 2022-23 sezonu sonuna kadar yenilendi. United, istediği takdirde Shaw'un sözleşmesini bir yıl daha uzatabilecek.

Southampton altyapısından yetişen Shaw, 2014 yazında 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 75 kez giydi.

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