Manu Ginobili, Final-Four adaylarını açıkladı

EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşırken basketbolun efsane isimleri Final-Four tahminlerini yapmaya devam ediyor.
San Antonio Spurs efsanelerinden Manu Ginobili'de, EuroLeague'nin resmi sitesinden yaptığı paylaşımla Final-Four'a kalmasını beklediği takımları açıkladı.
Fenerbahçe Beko'nun Final-Four'da yer alacağını söyleyen Manu Ginobili; Barcelona, Real Madrid ve Virtus Bologna'nın Final-Four'da yer alacağını söyledi.
LUKA DONCIC DE AÇIKLAMIŞTI
Real Madrid'in eski yıldızı ve şu anda Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de, Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da yer alacağını fakat kupayı Real Madrid'in kazanacağını söylemişti.
Final-Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak.
San Antonio Spurs efsanelerinden Manu Ginobili'de, EuroLeague'nin resmi sitesinden yaptığı paylaşımla Final-Four'a kalmasını beklediği takımları açıkladı.
Fenerbahçe Beko'nun Final-Four'da yer alacağını söyleyen Manu Ginobili; Barcelona, Real Madrid ve Virtus Bologna'nın Final-Four'da yer alacağını söyledi.
LUKA DONCIC DE AÇIKLAMIŞTI
Real Madrid'in eski yıldızı ve şu anda Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de, Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da yer alacağını fakat kupayı Real Madrid'in kazanacağını söylemişti.
Final-Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak.
🇪🇸Barcelona
🇪🇸Real Madrid
🇹🇷Fenerbahçe
🇮🇹Virtus Bologna
🏀Manu Ginobili, Euroleague Final-Four adaylarını sıraladı. pic.twitter.com/UVgRPHiEyK
— Sporxtv (@sporxtv) March 31, 2024