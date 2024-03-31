Manu Ginobili, Final-Four adaylarını açıkladı

NBA'nin efsane oyuncularından Manu Ginobili, EuroLeague'de Final-Four'a kalmasını beklediği takımları açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manu Ginobili, Final-Four adaylarını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2024 12:47
EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşırken basketbolun efsane isimleri Final-Four tahminlerini yapmaya devam ediyor.

San Antonio Spurs efsanelerinden Manu Ginobili'de, EuroLeague'nin resmi sitesinden yaptığı paylaşımla Final-Four'a kalmasını beklediği takımları açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun Final-Four'da yer alacağını söyleyen Manu Ginobili; Barcelona, Real Madrid ve Virtus Bologna'nın Final-Four'da yer alacağını söyledi.

LUKA DONCIC DE AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid'in eski yıldızı ve şu anda Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de, Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da yer alacağını fakat kupayı Real Madrid'in kazanacağını söylemişti.

Final-Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery