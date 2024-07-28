MANU, Eriksen'e takım arıyor: 5 milyon euro

Premier Lig devi Manchester United, Christian Eriksen ile yollarını ayırma kararı aldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Christian Eriksen'i satmak isteyen MANU, oyuncuyu isteyen kulüplerden 5 milyon euro bonservis istiyor.



Öte yandan 32 yaşındaki orta saha ile Ajax ve Anderlecht'in ilgilendiği belirtildi.



Danimarkalı yıldız, 2022 yılında Brentford'dan bedelsiz transfer edilmişti. İngiliz ekibinde 72 maça çıkan Eriksen, 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.





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