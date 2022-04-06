MANU, Erik ten Hag ile anlaştı!

Manchester United'ın yeni sezondaki teknik direktörü Ajax'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag oluyor.



SON KARAR TEN HAG!



ESPN'in son dakika haberine göre; İngiliz devi, 52 yaşındaki teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Haberde, Erik ten Hag ile birlikte Manchester United'ın teknik direktör listesinde; Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel ve Julen Lopetegui gibi isimlerin olduğu ancak nihai kararın Ten Hag olarak verildiği aktarıldı.



Haberin detaylarında ise Manchester United'da bazı yöneticilerin Pochettino ismi üzerinde durmalarına rağmen kulübün sahibi Joel Glazer'in Aralık ayından bu yana düşüncesinin Hollandalı ten Hag olduğu ifade edildi.





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