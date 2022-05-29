MANU, Darwin Nunez'i bitiriyor!

Manchester United, birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Benficalı Darwin Nunez transferinde sona yaklaştı.



Give Me Sport ve Foot Mercato'nun haberine göre; Manchester United, bu transfer için Benfica'ya 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Benfica'ya bu ücreti tek taksitle ve peşin olarak ödeyecek olan Manchester United, Edinson Cavani'den boşalan yeri de bir başka Uruguaylı ile doldurmuş olacak.



22 yaşındaki Nunez, 2019 yazında Penarol'den Almeria'ya 13 milyon euro'ya transfer olup, 1 yaz sonra 24 milyon euro karşılığı Benfica'ya geçti.



Darwin Nunez, bu sezon oynadığı 41 resmi maçta 34 gol atıp 4 asist yaptı.





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